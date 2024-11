Città

SARONNO – Pesanti anzi pesantissimi. Il riferimento va ai new jersey che ormai da anni bloccavano l’accesso al marciapiede alla rotonda tra via Varese e via Clerici impedendone l’uso in sicurezza da parte dei pedoni.

In questi ultimi giorni per restituire un passaggio in sicurezza è intervenuto l’assessore alla Mobilità Franco Casali che ha provveduto a ripristinare il passaggio.

“I jersey erano stato posizionati – spiega l’esponente della Giunta – per evitare la sosta nella rotonda di mezzi pesanti per motivi di necessità stringente o per la vendita di prodotti. Era stato scelto un modello di new jersey di cemento pesante diverse tonnellate”.

Così per “liberare” il marciapiede è stata necessaria un’autogru e di una squadra di operai: “Sono stati sollevati e posizionati in modo da consentire il passaggio in sicurezza dei pedoni. Un intervento necessario per chi passa a piedi tra cui tutti coloro, come gli studenti che si recano a piedi dal polo scolastico al vicino Mcdonald’s di Gerenzano o a chi fa acquisti nell’area commerciale al confine con Saronno”.

Non solo: Casali spiega che l’intervento è anche propedeutico alla realizzazione della Varesina ciclabile in corso lungo via Varese con due cantieri.

