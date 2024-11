iltra2

VENEGONO INFERIORE – Fervono i preparativi per il mercatino di Natale a Venegono Inferiore che quest’anno compie sedici anni, confermandosi un appuntamento immancabile e una tradizione per il paese.

Domenica 1 dicembre, dalle 10 alle 18, espositori e artigiani selezionati proporranno le loro creazioni realizzate a mano, tante idee regalo per gli acquisti di Natale: ceramiche e porcellane, profumatori, saponi, tovaglie, borse, sciarpe dipinte a mano, guanti, accessori, gioielli e bijoux artigianali, miniature, generi alimentari con i prodotti tipici della zone, curiosità e tanto tanto altro.

Impossibile parlare del mercatino senza menzionare il villaggio di Babbo Natale: Ludos in legno, laboratori, casa di Babbo Natale

per consegnare le letterine, casette degli elfi, dove tutti i bambini potranno giocare con gli aiutanti di Babbo Natale. Grande novità di quest’anno è la caccia al Grinch: doppio appuntamento, alle 15 e alle 16.30, tutti i bambini dovranno aiutare gli elfi del villaggio a cercare il Grinch, che pare abbia rapito Babbo Natale.

Il mercatino di Venegono Inferiore è una manifestazione che non si limita alla vendita di prodotti, ma vuole essere un’esperienza completa che coinvolge tutto il paese e persone di tutte le età. La partecipazione di associazioni, asilo, enti, rendono questo evento un’occasione per vivere il Natale in modo autentico e condiviso. Anche quest’anno, nella piazza delle associazioni, alle 11.30 l’amministrazione comunale conferirà l’onorificenza civica al volontariato, ringraziamento pubblico per il grandissimo esempio e il valore che associazioni e volontari rappresentano per la comunità.