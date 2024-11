Eventi

UBOLDO – Domenica 1 dicembre il parco comunale Falcone Borsellino di Uboldo (via Ceriani), si trasformerà in un luogo di incanto e tradizione per accogliere l’evento “Aspettando il Natale“. Dalle 10 alle 19 i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera natalizia unica, tra luci scintillanti, musica e attrazioni pensate per grandi e piccini.

Cuore pulsante della giornata saranno le caratteristiche casette in legno, dove commercianti e artigiani locali proporranno una vasta gamma di prodotti. Dai manufatti artigianali alle idee regalo uniche, ogni bancarella sarà un’opportunità per scoprire e sostenere il talento del territorio. A fianco degli artigiani, le casette delle associazioni locali offriranno ulteriori spunti e iniziative per vivere appieno lo spirito della comunità.

Per i più piccoli, non mancheranno i laboratori artistici e i giochi, mentre gli appassionati di musica potranno godere delle esibizioni dal vivo de “I Amis de l’Osteria” e del corpo musicale Santa Cecilia di Uboldo, che arricchiranno la giornata con melodie festive.

L’offerta gastronomica sarà altrettanto irresistibile, grazie ai commercianti che proporranno specialità tipiche per soddisfare ogni palato. E per chi cerca emozioni e spettacolo, le attrazioni natalizie e gli eventi sportivi completeranno un programma già ricco e variegato.

(foto d’archivio)

