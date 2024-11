Eventi

CISLAGO – L’atmosfera natalizia si accende con un evento speciale organizzato dalla Croce rossa italiana di Saronno, in collaborazione con il comune, domenica 1 dicembre. Dalle 14 alle 21, la sede di Cislago, in via Cesare Battisti 825, si trasformerà in un luogo magico, ricco di attività pensate per regalare gioia e sorrisi a bambini e genitori, in avvicinamento al Natale.

L’evento sarà un concentrato di intrattenimento e momenti formativi. Alle 16.30, i riflettori si accenderanno su uno spettacolo imperdibile: il Live Show “Verdone” porterà sul palco un mix di burattini, magia e ventriloquismo che lascerà il pubblico a bocca aperta. L’ingresso è gratuito, per permettere a tutti di vivere la magia del Natale.

Tra le proposte più amate dai piccoli, ci sarà l’ambulanza dei peluche, un’attività dolce e coinvolgente che invita i bambini a portare il proprio peluche per prendersene cura in un’esperienza interattiva e speciale. Non mancheranno il truccabimbi, con colori e fantasia per trasformare i volti dei bambini, e i palloncini modellabili per regalare un tocco di allegria.

Anche gli appassionati di cucina troveranno il loro spazio: Samuele Calzari, noto volto di Bake Off Italia, guiderà un mini-corso di pasticceria natalizia per adulti e bambini, offrendo un’esperienza unica e dolcissima. I partecipanti riceveranno anche un omaggio, per portare a casa un ricordo goloso della giornata.

La solidarietà sarà protagonista con uno stand dedicato ai prodotti natalizi firmati Cri, tra cui panettoni e gadget che contribuiranno a sostenere le attività dell’associazione. Inoltre, momenti educativi arricchiranno l’evento grazie alle dimostrazioni di manovre salvavita pediatriche, un’occasione preziosa per imparare tecniche che possono fare la differenza in situazioni di emergenza.

Per deliziare il palato, sarà attiva una cucina che offrirà frittelle, crepes e zucchero filato, perfetti per immergersi nel clima festivo.

Un pomeriggio che promette di unire magia, apprendimento e tradizione natalizia, creando ricordi indimenticabili per grandi e piccini.

(foto d’archivio)

