SARONNO – “Il M5S di Saronno, attraverso il proprio rappresentante, non parteciperà alla votazione prevista per questa sera per l’elezione del Presidente del consiglio comunale”.

Inizia così la nota dei M5s Saronno che complica ulteriormente la situazione in vista dell’elezione del presidente del consiglio comunale e suoi numeri della maggioranza.

“Le fantasiose ricostruzioni e le capziose polemiche sollevate nelle ultime settimane da alcuni esponenti di lungo corso della politica cittadina, dalle quali peraltro ci siamo tenuti ben lontani, ci inducono comunque a lasciare che siano altri a contribuire alla costruzione di fantasiose maggioranze senza prospettive politiche coerenti. Dalla prossima seduta e sino al termine – anticipato o meno – di questa consiliatura, faremo quanto i cittadini saronnesi si aspettano da noi, cioè una politica intransigente, onesta e attenta ai bisogni dei più deboli”.

