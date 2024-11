SARONNO – Stasera l’assemblea cittadina di Saronno si riunirà in Sala Vanelli per eleggere il nuovo presidente del consiglio comunale dopo le dimissioni di Pierluigi Gilli.

I NUMERI

Partiamo dai numeri. L’elezione del nuovo presidente, dopo le dimissioni di Pierluigi Gilli, sarà un passaggio importante, ma risolutivo solo se riuscirà a porre le basi per una maggioranza stabile che, quantomeno, garantisca il numero legale, ossia 13 presenze, a tutti i consigli comunali. E che entro fine anno approvi il bilancio consolidato e previsionale. Già venerdì sera, inoltre, è prevista l’approvazione delle variazioni di bilancio, che avrebbero dovuto essere discusse stasera ma sono state rinviate a domani in una seduta ad hoc per un problema di consegna dei documenti, comunque entro la scadenza del 30 novembre.

Al momento, la: uno è quello del primo cittadino, 5 del Pd, 3 di Saronno Civica, 2 di Tu@Saronno e Con Saronno. L’opposizione, invece, ne conta 11: 5 della Lega, 4 di Obiettivo Saronno, 1 di Forza Italia e 1 di Fratelli d’Italia. Chiaro che il tredicesimo voto può arrivare dai due indipendenti, ossia Marta Gilli, responsabile della crisi per aver fatto saltare per due volte l’approvazione del bilancio consolidato, e Giuseppe Calderazzo. M5S a cui ha aderito il consigliere ex Pd si era detto disponibile a un sostegno esterno ma oggi ha annunciato che vista la mancanza di trasparenza non parteciperanno neanche alla seduta . Si ipotizzava anche un voto di Forza Italia, richiamando la maggioranza che si è creata a livello provinciale, ma, malgrado il confronto, questa opzione sembra tramontata.

Non stupisce quindi che, prima ancora della convocazione della seduta, siano iniziate le istanze e gli scontri procedurali a colpi di regolamento. Primo nodo: il voto segreto. Qui i punti di confronto e scontro sono diversi. Su richiesta di alcuni consiglieri di maggioranza, in commissione capigruppo, si è deciso che i consiglieri esprimano il proprio voto nel retro del consiglio comunale. L’obiettivo è garantire l’assoluta segretezza del voto che, scrivendo il nome in Sala Vanelli, sarebbe difficile da mantenere con i vicini di scranno. E proprio partendo dal voto segreto, ieri sera è stata negata la possibilità di votare a distanza a consigliere Agostino De Marcom alle prese con un problema di salute. Stamattina il consigliere Gilli ha depositato un’istanza di revoca in autotutela del provvedimento che impedisce la partecipazione al voto da remoto paventando anche un ricordo al Tar.

Altro colpo di scena tecnico è l’assenza di qualsiasi dichiarazione di voto durante la seduta. Contrariamente a quanto avvenuto nella prima seduta e richiesto dai consiglieri di centrodestra, non ci sarà nessun intervento prima delle operazioni di voto.

Ma come si svolgerà il consiglio? Sicuramente ci saranno diverse votazioni. Nelle prime due, per l’elezione, è necessario raggiungere la soglia dei due terzi dei voti, pari a 17 consensi, un obiettivo difficilmente ottenibile da qualsiasi candidato. A partire dalla terza votazione, invece, è sufficiente la maggioranza semplice, ovvero il 50% più uno, che corrisponde a 13 voti. Se anche in questa fase non si arriva a una decisione, si procede al ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di preferenze. In caso di parità, prevale chi ha ottenuto più voti personali nelle elezioni del 2020.