SARONNO – Si complica sempre più il consiglio comunale con cui questa sera per l’elezione del presidente del consiglio comunale.

QUI LA SITUAZIONE POLITICA – QUI TUTTI I NUMERI E LE MODALITA’ DI VOTO

Stamattina, come annunciato, è stata protocollata l’istanza di revoca in autotutela del provvedimento del vicepresidente vicario in merito alla partecipazione alla seduta del consigliere Agostino De Marco da remoto.

In sostanza per un problema di salute il delegato di Forza Italia ha chiesto di partecipare alla seduta da remoto. La risposta è stata negativa spiegando che è necessaria la presenza in sala per via del voto segreto. Diversa la posizione dell’ex presidente Pierluigi Gilli: “La questione è di evidente carattere generale, poiché coinvolge il diritto di partecipazione di un – quindi di tutti – consigliere comunale e mina gravemente il concetto di rappresentanza democratica, vigente come principio generale nell’ordinamento italiano e costituzionalmente protetto.”

Gilli dopo una dettagliata disanima con articoli del regolamento e precedenti chiede quindi “al Vice Presidente Vicario, udito il segretario generale, a rimediare al manifesto errore interpretativo ed applicativo e, conseguentemente a revocare in sede di autotutela il provvedimento di rigetto; ad organizzare con gli opportuni mezzi tecnici la partecipazione da remoto alla seduta consiliare odierna del 28 novembre 2024 da parte del consigliere Agostino De Marco e di ogni eventuale altro consigliere richiedente affetto da impossibilità sopravvenuta; ad organizzare la manifestazione di voto segreto da remoto da parte dello stesso Consigliere”.

Ma non solo: “In caso di non accoglimento della presente istanza, si avverte che la seduta consiliare sarà da considerarsi illegittima e, come tale, sarà impugnata, come ogni provvedimento annesso, connesso e conseguente, davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, inclusa la richiesta di risarcimento del danno all’Istituzione consiliare”.

