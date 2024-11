Misinto

MISINTO – Il racconto di un cittadino sui social fa riferimento a quanto successo ieri a Misinto: cittadino allerta, considerando che già in passato aveva subito dei tentativi di furti. Stavolta ha notato alcuni sconosciuti che si aggiravano, la sera, con atteggiamento sospetto attorno a casa sua, gli ha chiesto cosa volessero e loro hanno detto che avrebbero dovuto consegnare dlele pizze in via Como... ma messi alle strette sono balzati su un’auto e sono scappati a tutta velocità, addirittura inforcando contro mano ed a luci spente le strada che porta a Rovellasca. Insomma, pochi i dubbi su quelle che erano le loro reali intenzioni.

Il cittadino ha prontamente avvisato i carabinieri.

