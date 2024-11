Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese prosegue il proprio percorso trasformativo verso il futuro che la nuova proprietà ha intrapreso già dalla scorsa stagione sportiva. Tante sono le iniziative già sviluppate nell’ultimo anno dalla società rossoblù sia in ottica sportiva (dove i risultati che le squadre stanno ottenendo non mancano) ma anche in logica Esg, che hanno permesso al sodalizio di Caronno Pertusella di ottenere un posizionamento differenziante all’interno del panorama calcistico dilettantistico.

In occasione della presentazione della società lo scorso anno uno degli obiettivi promessi era quello di aprirsi al calcio femminile e dopo un lungo percorso di monitoraggio e valutazione è arrivata finalmente l’ufficializzazione con grande orgoglio da parte del top management della Caronnese.

I soci della Sc Caronnese infatti diventano soci ed entrano nel direttivo della Independiente Ivrea Women, società calcistica che milita nel campionato italiano femminile di Serie C. Il progetto prevede il cambio della denominazione in Independiente Caronnese Women con la possibilità di giocare le partite interne di campionato allo stadio di Caronno Pertusella.

“L’iniziativa s’inserisce nel percorso virtuoso ed inclusivo che la Caronnese ha intrapreso puntando sulla sostenibilità e sul ruolo educativo e valoriale dello sport”, affermano i soci della Sc Caronnese, “siamo molto orgogliosi di riportare dopo tanti anni il calcio femminile a Caronno con un progetto solido pluriennale e questo è solo il primo passo per far diventare nei prossimi anni la nostra società un punto di riferimento per le più talentuose calciatrici di tutte le età che potranno vestire la gloriosa maglia della Caronnese”.

