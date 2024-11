iltra2

CASTIGLIONE OLONA – La biblioteca civica di Castiglione Olona al Castello di Monteruzzo (foto) di via Marconi 1 ospita una nuova sfida tra le cinque proposte dal Sistema bibliotecario Valle dei mulini.

“Siete curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Si tratta di un gioco di logica che permetterà ai partecipanti di vivere in prima persona un’avventura che consentirà di mettersi alla prova e conoscere la biblioteca in modo originale e divertente. Se vi piacciono le sfide e vi piace mettervi alla prova la biblioteca vi aspetta – riepilogano dall’ente bibliotecario – Un misterioso assassino seriale sta uccidendo maggiordomi e governanti e la polizia brancola nel buio. Toccherà a te svolgere una vera indagine per trovare chi è il vero colpevole e fermarlo prima che uccida la prossima vittima. Riuscirai a costruire l’identikit del colpevole seguendo gli indizi che troverai in questo caso? Venite a provare “Non è stato il maggiordomo”: un’escape room di delitti seriali”.

L’Escape Library è stata realizzata nell’ambito del progetto ” BiblioLand – 101 cose da fare in biblioteca” finanziato da Fondazione Cariplo e sviluppato in collaborazione con il game designer Andrea Ruggeri. Sarà possibile giocare durante gli orari di apertura della biblioteca. Per prenotare gratuitamente la tua escape library scrivi a [email protected] oppure chiama lo 0331824867 (martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e sabato dalle 9.30 alle 12.30).

