news

La stagione delle meme coin è in pieno svolgimento e non accenna a rallentare. Dopo il recente rialzo di Bitcoin, tutte le altcoin hanno registrato guadagni significativi. Tra i maggiori guadagni nel mondo delle meme coin c’è quello di MAD, che il 22 novembre ha segnato un incremento del 31%.

Il progetto è rimasto in positivo dal 23 luglio, ma i guadagni maggiori sono arrivati a novembre, con un impressionante +650% in soli due giorni. Il 22 novembre, MAD Coin ha raggiunto il suo massimo storico di $0,00007374.

Sebbene $MAD sia sceso del 65% da allora, continua a essere scambiato sopra i minimi recenti. Con un mix unico di storytelling, partnership strategiche e un ecosistema innovativo, MAD Coin si posiziona tra i principali candidati al titolo di “prossima grande cripto”.

Ma MAD Coin non è l’unico candidato. Anche molte altre meme coin stanno registrando una domanda massiccia, con gli investitori che acquistano in massa.

Le migliori meme coin da acquistare ora

MAD in rialzo dopo l’acquisto di una balena

Il prezzo di $MAD è sopra le medie mobili semplici (SMA) a 50 e 200 giorni, confermando un trend rialzista. Tuttavia, l’indice di forza relativa (RSI) indica che il progetto è ipercomprato, prevedendo una possibile correzione.

Se i trend positivi continuano, $MAD potrebbe raggiungere $0,00010. In caso di stagnazione, il prezzo potrebbe scendere a $0,000030. Le previsioni indicano un valore medio di $0,00007 nel 2025 e di $0,00022 entro la fine del decennio.

Prevendite di meme coin pronte a esplodere

Le ICO di queste meme coin potrebbero offrire rendimenti superiori a quelli di MOG. Grazie al loro mix unico di utilità e potenziale di prezzo, questi progetti potrebbero esplodere con le prime quotazioni sugli exchange. Gli investitori iniziali potrebbero aspettarsi ritorni tra 10x e 100x.

Pepe Unchained si avvicina alla fine della prevendita, con attese quotazioni su exchange Tier1

Pepe Unchained, ispirato a Pepe e basato su un Layer2, terminerà la sua prevendita tra 18 giorni e approderà sui primi exchange Tier1. Il progetto ha raccolto oltre $50 milioni in finanziamenti e gli investitori potrebbero ottenere un aumento di 1000x dal prezzo di $PEPU dopo la quotazione.

Il progetto sviluppa la prima blockchain ispirata a Pepe. Il suo obiettivo principale è liberare Pepe dalle limitazioni della Layer1. La blockchain di Pepe Unchained consentirà agli investitori di effettuare transazioni più economiche e 100x più veloci rispetto a Ethereum. Inoltre, gli investitori avranno accesso a DEX, a un block explorer, e gli sviluppatori riceveranno fondi e potranno creare nuove meme coin e molto altro.

Il team del progetto assegnerà fondi agli sviluppatori che creeranno nuove funzionalità per il progetto. Allo stesso modo, Pump Pad, la piattaforma di lancio di Pepe Unchained, permetterà agli investitori di creare nuove meme coin senza bisogno di conoscenze per la programmazione. L’obiettivo principale di queste funzionalità è aumentare l’adozione del progetto su larga scala.

Infine, Pepe Unchained rappresenta una fonte eccellente di reddito passivo. Gli investitori possono mettere in staking i loro token per ottenere un APY del 65%. Il progetto ha un enorme supporto da parte delle balene, che hanno deciso di investire migliaia di dollari in $PEPU. Grazie al suo successo, Pepe Unchained è la miglior criptovaluta da acquistare ora.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained

CatSlap: la meme coin con un potenziale enorme

CatSlap, la meme coin basata sui gatti recentemente lanciata, potrebbe essere la prossima POPCAT, MEW o MOG. Il progetto non ha una prevendita. Invece, è stato lanciato direttamente su DEX, registrando un notevole aumento di prezzo dopo il lancio. CatSlap è aumentata del 1.966% in 18 ore, raggiungendo $0,004205.

Il progetto offre agli investitori l’accesso completo a un divertente gioco di schiaffi. Più partecipi, più punti accumuli sullo “Slapometer”. Un gioco di schiaffi è un modo divertente per incoraggiare la partecipazione attiva e premiare gli investitori per il loro spirito competitivo.

I migliori guadagnano premi tramite un sondaggio. Gli investitori possono mettere in staking i loto token per un reddito passivo, poiché il 20% della fornitura totale è destinato ai premi di staking, e l’APY attuale è del 40% annuo.

Vai alla prevendita di Catslap

Crypto All-Stars: un’ultima possibilità di acquistare questa meme coin per guadagni massicci

Crypto All-Stars è rapidamente diventata una delle migliori meme coin da acquistare ora. Questa criptovaluta offre un nuovo modo di guadagnare dalle meme coin. Gli investitori possono mettere in staking meme coin come Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu e altri, guadagnando $STARS. Grazie al MemeVault, tutte le meme coin sono sotto lo stesso tetto.

Il MemeVault è vantaggioso per tutti gli investitori perché:

Aumenta l’utilità delle meme che prima non ne avevano. Offre agli investitori un nuovo modo di guadagnare dalle criptovalute. Comporta una fonte di reddito passivo per i possessori di meme coin.

Tuttavia, i premi che gli investitori ricevono tramite il MemeVault rappresentano solo una parte dei benefici. Gli investitori possono anche mettere in staking i loro $STARS per un APY del 347%. Lo staking è il miglior modo per ottenere il massimo da Crypto All-Stars.

La prevendita di questa meme coin terminerà a dicembre. Quindi, se si desidera acquistare $STARS, ora è il momento migliore. Il progetto ha raccolto oltre $6 milioni di finanziamenti e potrebbe essere la prossima meme coin a decollare.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars

Flockerz: la meme coin a tema uccelli per guadagni da 100x

Flockerz crea il primo FlockTopia DAO, premiando gli investitori per il contributo al futuro del progetto. Grazie alla combinazione del sistema di ricompense Vote 2 Earn e della governance decentralizzata, gli investitori votano sulle questioni cruciali del progetto e guadagnano $FLOCK.

Flockerz punta a costruire la più grande comunità cripto a livello mondiale e darle il potere di voto. Gli investitori possono votare per plasmare il futuro del progetto e ottenere ricompense per i loro contributi. Inoltre, gli investitori possono anche mettere in staking i loro token per un APY del 680%.

Flockerz ha raccolto oltre $3,5 milioni nella sua prevendita. Il progetto potrebbe esplodere nel 2025 e diventare la prossima meme coin da 100x.

Vai alla prevendita di Flockerz

FreeDum Fighters: al top tra le presale di meme coin Politifi

FreeDum Fighters potrebbe diventare il leader nel mercato delle meme coin politiche. Dopo la vittoria di Trump nelle elezioni presidenziali USA, le meme coin politiche hanno registrato un’impennata. FreeDum Fighters ha mostrato il potenziale per diventare la prossima meme coin da 100x.

Con FreeDum Fighters, gli investitori votano e scelgono tra MAGATRON e Kamacoop 9000. Se il loro personaggio vince le elezioni, ricevono premi in airdrop. Inoltre, gli investitori possono mettere in staking i loro token per un APY dinamico e partecipare a dibattiti online e elezioni fittizie. Per la loro partecipazione alle discussioni online, gli investitori ricevono airdrop segreti.

FreeDum Fighters terminerà la sua prevendita il 7 dicembre. Il progetto ha raccolto oltre $650.000. Per celebrare la fine della prevendita, FreeDum Fighters ha organizzato un giveaway, assegnando $200 a ciascuno dei cinque partecipanti fortunati.

Vai alla prevendita di FreeDum Fighters

Conclusioni

Durante l’attuale bull run, le prevendite di meme coin potrebbero essere le migliori scelte di investimento. Pepe Unchained, CatSlap, Crypto All-Stars, Flockerz e FreeDum Fighters mostrano un enorme potenziale di esplosione.

Mentre Pepe Unchained, Crypto All-Stars e Flockerz offrono nuovi modi per guadagnare, CatSlap e FreeDum Fighters portano giochi e quiz divertenti e coinvolgenti. Tutti i progetti hanno anche brillanti previsioni di prezzo che suggeriscono guadagni massivi da 10x a 100x per i primi investitori.