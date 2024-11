Altre news

SARONNO – Oggi a Saronno cielo coperto da nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento durante il giorno, con schiarite in serata. Non sono previste piogge per le prossime ore. Le temperature registrano una massima di 12°C e una minima di 6°C, mentre lo zero termico si attesta intorno ai 2797 metri. I venti soffiano deboli da Ovest al mattino e da Ovest-Nordovest al pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata. Per ulteriori dettagli, visita 3BMeteo.

La giornata odierna è caratterizzata da un miglioramento graduale grazie a un rinforzo della pressione. Le nubi e i banchi di nebbia, presenti al mattino e nel pomeriggio, lasciano spazio a cieli più sereni in serata. I venti restano deboli e provengono principalmente da Ovest. Lo zero termico si mantiene intorno ai 2750 metri, garantendo una stabilità atmosferica nella regione.

LAZZATE – Cielo variabile al mattino con nubi sparse alternate a schiarite, e tendenza a un graduale miglioramento fino a cieli sereni in serata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature registrano una massima di 12°C e una minima di 7°C, con lo zero termico che si attesta intorno ai 2796 metri. I venti soffiano deboli da Ovest-Sudovest al mattino e da Ovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata.

TRADATE – Oggi a Tradate cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso per l’intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature registrano una massima di 12°C e una minima di 6°C, con lo zero termico che si attesta intorno ai 2734 metri. I venti soffiano deboli da Ovest-Nordovest sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.