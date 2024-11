Città

SARONNO – È stato revocato lo sciopero inizialmente annunciato per venerdì 29 novembre, dalle 9 alle 13, che avrebbe coinvolto il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord. La circolazione dei treni in Lombardia sarà dunque regolare, incluse le tratte gestite da Ferrovienord, mentre le linee su rete Rfi erano già escluse dall’agitazione.

La decisione di revocare lo sciopero si inserisce in un quadro più ampio legato al dibattito sullo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per la stessa giornata. La protesta, che durerà 8 ore o l’intero turno lavorativo nei settori pubblici e privati, punta il dito contro la legge di bilancio del governo Meloni, giudicata dai sindacati “ingiusta e sbagliata”. Tuttavia, per il settore dei trasporti sono state introdotte modifiche significative a seguito dell’ordinanza firmata dal ministro Matteo Salvini, che ha limitato la durata delle astensioni dal lavoro.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici locali, lo sciopero è stato ridotto a 4 ore, con fermate previste dalle 9 alle 13 per bus, metro, tram, navi e traghetti, nel rispetto delle fasce di garanzia. Analoga durata si applica al settore aereo, compresi i controllori di volo, che si fermeranno dalle 10 alle 14. I taxi rischiano di rimanere bloccati per l’intera giornata.

