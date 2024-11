Città

SARONNO – Tutto sulla storia di Saronno e le sue strade, con curiosità e foto d’epoca. Sabato 30 novembre, alle 16:30, l’oratorio Regina Pacis di via Roma 119 ospiterà la presentazione del libro “Osterie e Corti. La contrada San Cristoforo”, scritto da Antonio Turconi e pubblicato da Biblion Edizioni.

L’evento, organizzato dalla Società Storica Saronnese in collaborazione con la Pro Loco di Saronno, rappresenta un’occasione per scoprire la storia della strada più antica di Saronno, dalla sua nascita fino agli anni duemila. Sarà presente l’autore, Antonio Turconi, che offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire i temi trattati nel volume e dialogare direttamente con lui.

L’opera ha tutto per conquistare gli appassionati di storia locale ma anche per avvicinare alle tradizioni saronnesi che non sa ancora nulla del passato della città degli amaretti. Nel libro, infatti, si trovano tantissime curiosità e storie: dai capitoli sulle corti a quelli sulle osterie, dalle mappe alla storia della numerazione di via San Cristoforo. Completano l’opera mappe e tante foto in bianco e nero.

(in foto archivio: una precedente presentazione del libro al Mils)

