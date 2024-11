Città

SARONNO – E’ entrato in un negozio cittadino dicendo di essere un corriere Amazon. Ha spiegato di aver bisogno di 10 euro per fare benzina essendo senza soldi e documenti. Per testimoniare la propria buona fede ha lasciato un mazzo di chiavi dicendo che sarebbe tornato a prenderle restituendo il dovuto.

In realtà però non si è presentato nessuno. Così il commerciante a sporto denuncia. Sospettando le chiavi fossero state oggetto di un furto lancia ora un appello per ritrovare il proprietario. Le chiavi sono quelli in foto e a chi le richiederà sarà chiesto di identificarle tramite il portachiavi.

Al momento le chiavi si trovano al negozio Kipoint di Saronno in via Cesare Miola 22.

