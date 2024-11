Cronaca

SARONNO – Tamponamento fra due automobili in via Roma a Saronno: è successo oggi alle 18.30 e sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale, ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese. Il sinistro si è verificato in prossimità dell’incrocio con via Miola. E’ stata soccorsa una donna di 44 anni, quindi trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata di non gravi contusioni.

Stamane a Limbiate, invece, erano le 9 quando in via Marconi si sono scontrate un’automobile e una motocicletta: è rimasto ferito un uomo di 49 anni, soccorso dall’ambulanza della Croce rossa e trasportato all’ospedale di Desio con lesioni varie ma non in pericolo di vita. Sul posto anche l’intervento di una pattuglia della polizia locale. di Limbiate