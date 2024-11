Politica

STRASBURGO – “Il Parlamento europeo ha deciso oggi che sarà una Commissione “vecchia”, quella che finora ha remato contro gli interessi degli italiani, a gestire il “nuovo” mandato europeo, caratterizzato da sfide crescenti, che non possono essere affrontate con le politiche antindustriali del passato, finora dimostratesi fallimentari. Il voto di oggi è un vero e proprio inciucio anti-europeo, consumatosi con la complicità della componente più talebana dell’ambientalismo radicale, ma anche di alcuni partiti italiani, fra cui il PD e anche Fratelli d’Italia. La Lega invece, che è fortemente radicata nei territori e conosce bene le preoccupazioni dei cittadini e del mondo produttivo per le politiche ideologiche di Bruxelles, ha votato contro l’esecutivo la Von Der Leyen-bis esattamente come aveva fatto 5 anni fa perché per noi la fiducia degli elettori non è negoziabile con nulla. Lo avevamo promesso agli italiani e lo abbiamo mantenuto: non sosterremo mai chi vuole lo stop ai motori tradizionali nel 2035 e altre follie green destinate a distruggere la nostra industria, creare migliaia di disoccupati e compromettere lo sviluppo di un territorio dinamico e laborioso, come la provincia di Varese, che continuerò a difendere in ogni modo nelle mie battaglie al Parlamento europeo”.

Lo ha dichiarato l’eurodeputata bustocca Isabella Tovaglieri (Lega) a margine del voto odierno sulla nuova Commissione europea.

