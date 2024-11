Città

SARONNO – Anche a Saronno e nella zona tanti problemi legati alle difficoltà che si stanno in queste ore registrando coi pagamenti elettronici: non sempre vanno a buon fine quelli con carte di credito o bancomat. “Ieri è successo anche a me pagando la spesa in un supermercato di Rovello Porro, meno male che avevo i contanti altrimenti avrei dovuto lasciare tutto alla cassa, come hanno fatto altri clienti”. Anche stamane o oggi pomeriggio analoghe difficoltà, qualcuno al bar ha avuto difficoltà a pagare l’aperitivo, c’è chi ha dovuto pagare in contati il pranzo o nei negozi.

A quanto pare tutto avrebbe avuto inizio a causa di problemi legati a Wordline, una fintech francese, che oggi ha comunicato come siano state rilevate “anomalie nel nostro ecosistema di pagamenti. L’impatto è concentrato principalmente in Italia, con effetti secondari in altri mercati. Le anomalie non riguardano i gateway di pagamento, ma specifici servizi di autorizzazione per alcune banche”.

29112024