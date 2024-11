iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Castiglione Olona si prepara ad accogliere la quinta edizione de “Il Villaggio di Babbo Natale”, un evento magico dedicato a bambini e famiglie, organizzato dal Comune in collaborazione con enti, associazioni locali e il contributo di privati.

Dove e quando?

L’appuntamento è per domenica 15 dicembre, dalle 11 alle 18, presso il suggestivo Castello di Monteruzzo (via Marconi 1), che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio.

Attività e attrazioni

Il cortile dello storico castello sarà animato da tante attività e sorprese, tra cui:

Incontro con Babbo Natale , che accoglierà i bambini per ricevere le loro letterine e regalare un piccolo dono.

, che accoglierà i bambini per ricevere le loro letterine e regalare un piccolo dono. L’ Albero dei Desideri , dove i più piccoli potranno appendere i loro sogni natalizi.

, dove i più piccoli potranno appendere i loro sogni natalizi. Laboratori creativi , truccabimbi, giochi, attività in lingua inglese e calde creazioni di carta.

, truccabimbi, giochi, attività in lingua inglese e calde creazioni di carta. Novità dell’anno: il viaggio virtuale sulla slitta di Natale , la bobble house , e una spettacolare montagna gonfiabile da scalare .

, la , e una spettacolare . La possibilità di provare l’emozione della monta western, con cavalli e cowboy.

Ospiti speciali

Direttamente da Arendelle arriveranno Elsa, Anna e Olaf, pronti a regalare momenti unici e magici ai visitatori.

Food & Sweet Corner

Per tutta la giornata saranno disponibili punti ristoro con buon cibo, mentre nel pomeriggio non mancherà la golosa merenda offerta ai bambini e il dolce angolo dedicato ai più golosi.

Mercatino di Natale

Parallelamente, nel centro storico di Castiglione Olona, si terrà uno speciale Mercatino di Natale, perfetto per acquistare regali originali e immergersi nelle atmosfere natalizie tra gli scorci storici e le bellezze artistiche del borgo.

Dettagli utili

Ingresso libero per tutte le attività.

per tutte le attività. Non dimenticate sciarpa e cappello: la magia del Natale potrebbe portare anche qualche fiocco di neve.

(foto archivio: un precedente evento natalizio in zona)

29112024