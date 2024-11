Altre news

SARONNO – Oggi a Saronno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge. Le temperature registrano una massima di 12°C e una minima di 6°C, con lo zero termico che si attesta intorno ai 2285 metri. I venti soffiano deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata. Per maggiori dettagli, consulta 3BMeteo.

La giornata è caratterizzata da condizioni di alta pressione che garantiscono tempo stabile e soleggiato. I cieli rimangono sereni o poco nuvolosi, con venti leggeri che ruotano dai quadranti nord-orientali a quelli sud-occidentali nel corso della giornata. Lo zero termico si abbassa leggermente rispetto ai giorni precedenti, attestandosi intorno ai 1850 metri.

LAZZATE – Oggi a Lazzate la giornata si presenta in prevalenza soleggiata, con qualche nube sparsa al mattino. Non sono previste piogge. Le temperature registrano una massima di 12°C e una minima di 6°C, con lo zero termico che si attesta intorno ai 2280 metri. I venti soffiano deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Sudovest nel pomeriggio.

TRADATE – Oggi a Tradate la giornata è in prevalenza soleggiata, con qualche nube sparsa al mattino. Non sono previste piogge. Le temperature registrano una massima di 12°C e una minima di 4°C, mentre lo zero termico si attesta intorno ai 2337 metri. I venti soffiano deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata.

