CISLAGO – Vandali in azione a Cislago: ad essere prese di mira in paese sono le telecamere di videosorveglianza. Il sindaco, Stefano Calegari, ha già annunciato, però, che saranno al più presto ripristinate e messe in funzione, tanto che sono già stati stanziati fondi per rimediare ai danni.

Negli ultimi tempi sono tre gli apparecchi manomessi: uno all’ingresso di parco Castelbarco è stato colpito con sassi, danneggiata anche una al cimitero e una alla piattaforma ecologica, i cui cavi sono stati tagliati. Si tratta, però, di un fenomeno rispetto al quale l’amministrazione non ha intenzione di retrocedere: nei prossimi mesi il progetto “Scuole sicure”, finanziato con oltre 11mila euro da Regione Lombardia, posizionerà telecamere di videosorveglianza agli ingressi delle scuole, per combattere lo spaccio tra i giovanissimi.

(foto archivio)

