ilGro

COGLIATE – “La situazione che si è creata è imbarazzante” è questo il giudizio della lista civica di minoranza Progetto in Comune di Cogliate.

“Non solo la palestra, a generare disagio sono anche i ritardi nei lavori del centro sportivo. La gestione dei cantieri è disastrosa. Abbiamo presentato delle interrogazioni consiliari per chiedere informazioni e aggiornamenti: non si può più andare avanti così.”

“I lavori per la riqualificazione della pista da corsa al centro sportivo di via Montello non sono terminati nei tempi previsti e di conseguenza è sorta l’impossibilità per le associazioni sportive di utilizzare la struttura e, in particolare, per l’associazione Asd Cogliatese l’impossibilità di utilizzare i campi da gioco e disputare le partite di campionato” spiegano i consiglieri comunali di Progetto in Comune.

“La cosa assurda – afferma il capogruppo Vincenzo Di Paolo – è che l’associazione è stata costretta ad affittare campi da gioco in altri Comuni per poter disputare le partite del campionato, dovendo sostenere i costi dell’affitto. Vogliamo conoscere fino in fondo le cause dei ritardi nel cantiere e per quale motivo l’Amministrazione non è stata in grado di gestire diversamente la situazione, garantendo la possibilità di utilizzo del centro alle associazioni.”

Nel testo dell’interrogazione, Progetto in Comune si chiede: come sono state coinvolte le associazioni, che programmi sono stati concordati per la ripresa delle attività dopo l’estate, vista l’impossibilità di utilizzare la struttura.

E ancora, se nel contratto stipulato con l’impresa incaricata dei lavori sono state previste penali per i ritardi e se sono state applicate. Infine, la minoranza chiede quando finiranno i lavori e quando il centro sportivo potrà essere utilizzato nuovamente.

“Noi crediamo – aggiunge Di Paolo – che l’Amministrazione debba farsi carico della copertura di queste spese, che non dipendono certo da una volontà dell’associazione, ma dai ritardi del cantiere.”

“Il Centro sportivo nel suo complesso – aggiunge il consigliere Ivan Basilico – rileva da anni la necessità di importanti interventi di riqualificazione che interessano bagni, spogliatoi, gradinate, copertura, su una struttura che necessita di aprire una riflessione accurata e articolata che preveda un intervento di riqualificazione complessiva al fine di renderlo sempre più agibile e fruibile dalla popolazione e dalle associazioni del territorio. Ci chiediamo quale sia la visione complessiva dell’Amministrazione Comunale sulla struttura del Centro Sportivo e quali interventi intenda realizzare.”

Il gruppo di minoranza ha inoltre presentato un’interrogazione consiliare sul tema della palestra, per avere aggiornamenti e informazioni rispetto ai cantieri dell’opera che non si sono ancora conclusi e ai costi.

(f0t0 archivio)