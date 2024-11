Città

SARONNO/SARONNESE – È partito ufficialmente il countdown al Natale, questo fine settimana propone concerti, momenti dedicati al periodo natalizio ma anche tanto teatro ed eventi dedicati alla scoperta scientifica.

Venerdì 29 novembre

VARESE – Alle 21, al teatro di Varese di piazza della Repubblica, concerto di Michele Zarrillo. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.teatrodivarese.com .

CISLAGO – Alle 21, nella location di villa Isacchi di via Magenta e in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, il Comune propone lo spettacolo Voce al Silenzio con il gruppo musicale Barabàn. Dettagli al sito internet www.comune.cislago.va.it .

Sabato 30 novembre

SARONNO – Nella location di Edulab, in via Torricelli 23, torna “Natale nel paese delle meraviglie” mercatino promosso dalla cooperativa “Il Granello”. Orari dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, informazioni al sito internet www.granello-coop.com.

CERIANO LAGHETTO – Dalle 14.30 alle 18.30, al Centro Civico Dal Pozzo in Via Carso 35, torna il “Laboratorio di Natale con merenda”. Info e prenotazioni al numero 3421119467.

SARONNO – Alle 17, a villa Gianetti in via Roma 20, presentazione del libro “Si fa in due”. Presentazione a cura della professoressa Mariassunta Miglino, l’evento è organizzato dall’associazione Aps Cartesio.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena la commedia “Coppia aperta quasi spalancata” con Chiara Francini e Alessandro Federico, tratta da una piece di Dario Fo e Franca Rame. Dettagli al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Domenica 1 dicembre

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Dalle 11 alle 20, nella cornice storica di villa Arconati, torna l’Avvento a Villa Arconati 2024 con laboratori creativi per bambini, cori di Natale, tour immersivo ai tesori del palazzo e molto altro. Informazioni al sito www.villaarconati-far.it .

BOVISIO MASCIAGO – Tornano le visite guidate a villa Zari a cura dell’associazione Baule Verde. Per informazioni, orari e prenotazioni si può consultare il sito internet www.ilbauleverde.com .

TURATE – Alle 16.30, al teatro parrocchiale San Luigi di via Tonelli 25, va in scena lo spettacolo per bambini “Babbo Natale e la notte dei regali” della compagnia “Eccentrici Dadarò”. L’evento si inserisce nella rassegna di teatro per grandi e piccoli “C’era una volta e quindi ancora c’è”. Informazioni al sito internet www.glieccentricidadaro.com .

SARONNO – Dalle 13 alle 18, in piazza Indipendenza, verrà allestito “Discovery, alla ricerca della stella Cometa” un planetario scientifico mobile con spettacoli ogni 45 minuti. Ingresso libero con prenotazione direttamente in loco il giorno dell’evento. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.