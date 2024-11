news

Pepe Unchained ha un forte supporto da parte delle balene, che stanno acquistando il token in grandi quantità. Anche se la presale è attiva da mesi, il progetto ha catturato l’attenzione dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni.

Questo interesse è sorprendente, poiché le balene di solito aspettano il lancio per investire in meme coin. Ma Pepe Unchained è diverso, e i dati più recenti mostrano due acquisti rispettivamente di oltre 54 ETH e 19 ETH, per un valore di oltre $240.000 e $60.000.

La balena che ha scambiato 54 ETH ha ricevuto 18,5 milioni di $PEPU, mentre l’altra circa 4 milioni di token. Transazioni precedenti hanno portato importi superiori a $300.000. Questi acquisti dimostrano un crescente interesse per Pepe Unchained, mentre la presale si avvicina alla fine, suggerendo che questa è la meme coin più attesa del 2024.

Da ricordare che Pepe Unchained terminerà la presale e sarà listata sui principali exchange Tier1 tra 14 giorni.

Pepe Unchained: la presale di maggior successo dell’anno?

Molte nuove presale sono state lanciate quest’anno, ma solo poche hanno raccolto abbastanza fondi per sopravvivere sul mercato. Pepe Unchained, con oltre $55 milioni raccolti, è uno di questi. I principali influencer lodano il progetto, definendolo il prossimo in grado di trasformare $100.000 in $1 milione.

Queste previsioni si basano sulle caratteristiche uniche del progetto. Pepe Unchained è una versione migliorata di Pepe Coin, progettata per superare i limiti della Layer 1. La blockchain di Pepe Unchained offrirà transazioni economiche e 100x più veloci.

La blockchain sarà rilasciata dopo il lancio del progetto, dato che l’audit è stato completato. Essa includerà DEX, un block explorer dedicato, analisi avanzate e altro. Gli investitori riceveranno anche sovvenzioni come ricompensa per lo sviluppo di nuove funzionalità sulla blockchain. Questo passo è fondamentale per l’adozione su larga scala della Layer 2 di Pepe Unchained.

Il progetto ha anche lanciato una piattaforma chiamata Pump Pad, che consente agli investitori di creare meme coin in pochi clic, senza necessità di competenze tecniche. Gli investitori possono inoltre guadagnare reddito passivo tramite lo staking di $PEPU, con un APY attuale del 64% per due anni.

Previsioni sul prezzo di Pepe Unchained 2025-2030

Anno Minimo Potenziale Prezzo Medio Massimo Potenziale 2025 $0,015 $0,02 $0,027 2030 $0,07 $0,09 $0,1

Il principale fattore di crescita per Pepe Unchained nel 2025 sarà la crescita prevista di Bitcoin a $200.000. Altri fattori includono:

Il successo del lancio imminente

Sviluppi futuri del progetto

Regolamentazioni del mercato generale

Supporto degli investitori e della community.

Perché Pepe Unchained è la meme coin più attesa del 2024?

Utilità: Diversamente da molte altre meme coin, Pepe Unchained si concentra sull’utilità. Gli investitori possono guadagnare reddito passivo, effettuare transazioni e sviluppare nuovi token.

Diversamente da molte altre meme coin, Pepe Unchained si concentra sull’utilità. Gli investitori possono guadagnare reddito passivo, effettuare transazioni e sviluppare nuovi token. Reddito passivo: Lo staking offre un APY del 64% per due anni.

Lo staking offre un APY del 64% per due anni. Potenziale a lungo termine: Grazie alla sua utilità, Pepe Unchained ha un vantaggio competitivo rispetto alle meme coin senza utilità.

Grazie alla sua utilità, Pepe Unchained ha un vantaggio competitivo rispetto alle meme coin senza utilità. Prezzo basso in presale: Si può acquistare Pepe Unchained a un prezzo ridotto. Tra meno di 18 giorni, il progetto sarà lanciato sugli exchange, con un potenziale guadagno di 700x.

Conclusioni

Pepe Unchained è una delle meme coin più attese del 2024. Gli investitori potrebbero ottenere guadagni significativi dopo il listing. Inoltre, i sostenitori del progetto beneficiano di una fonte di reddito a lungo termine e di un progetto con un’enorme utilità.

