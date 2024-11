news

L’indice di paura e avidità (Fear&Greed) nel mercato delle criptovalute è alle stelle, con la lancetta che si sposta verso 90 su 100, segnalando un periodo di grandi speranze per gli investitori.

Inoltre, è solo questione di tempo prima che Bitcoin raggiunga lo storico traguardo di $100.000.

Questa impennata ha anche fatto salire il mercato e Bitcoin ha ora superato l’argento come capitalizzazione di mercato, diventando l’8° asset più grande al mondo.

Con tutte queste notizie positive, gli investitori si pongono la domanda: dove dovrebbero investire i loro soldi?

La risposta potrebbe risiedere nei nuovi progetti in presale, come Pepe Unchained ($PEPU), CatSlap ($SLAP), Crypto All-Stars ($STARS), Best Wallet ($BEST), Flockerz ($FLOCK), FreeDum Fighters ($DUM) e Sponge V2 ($SPONGE), che hanno un potenziale immenso.

Le presale migliori con potenziale da 100x da acquistare a dicembre

Per prima cosa, facciamo un riassunto per ogni token:

Pepe Unchained ($PEPU) – La presale Layer2 da $55 milioni sta per finire, rendendo questa un’ultima occasione per investire.

– La presale Layer2 da $55 milioni sta per finire, rendendo questa un’ultima occasione per investire. CatSlap ($SLAP) – Si fa strada nella scia dei progetti a tema gatto con il suo token divertente e coinvolgente.

– Si fa strada nella scia dei progetti a tema gatto con il suo token divertente e coinvolgente. Crypto All-Stars ($STARS) – Mira a cambiare lo staking dei token con la sua piattaforma MemeVault.

– Mira a cambiare lo staking dei token con la sua piattaforma MemeVault. Best Wallet ($BEST) – Uno dei wallet cripto più famosi offre ricompense lucrative ai possessori del suo token nativo.

– Uno dei wallet cripto più famosi offre ricompense lucrative ai possessori del suo token nativo. Flockerz ($FLOCK) – Si distacca dai modelli di governance centralizzati introducendo il nuovo sistema di Vote-to-Earn.

– Si distacca dai modelli di governance centralizzati introducendo il nuovo sistema di Vote-to-Earn. FreeDum Fighters ($DUM) – Potrebbe diventare il token PolitiFi leader una volta che verrà lanciato, segnando una svolta unica sulle elezioni americane.

– Potrebbe diventare il token PolitiFi leader una volta che verrà lanciato, segnando una svolta unica sulle elezioni americane. Sponge V2 ($SPONGE) – Può ripetere il successo dell’originale V1 con questa versione migliorata e aggiornata.

Le presale migliori con potenziale da 100x da acquistare a dicembre – Analisi dettagliata

Ecco quali sono le meme coin da tenere d’occhio.

Pepe Unchained ($PEPU)

Pepe Unchained ($PEPU) è una delle presale di maggior successo di quest’anno, con oltre $55 milioni raccolti.

Gli investitori hanno pochi giorni per assicurarsi i loro token prima che vengano quotati.

Ciò che rende questo progetto così speciale è la sua blockchain Layer-2, “Pepe Chain”, progettata per risolvere tutti i problemi di Ethereum, come velocità, scalabilità e costi di transazione.



Permette un bridging quasi istantaneo tra queste due reti, riducendo notevolmente la congestione sulla mainnet di Ethereum.

Recentemente, la nuova funzionalità “Pump Pad” consente agli utenti indipendenti di creare le proprie dApp, NFT o persino meme coin sulla Pepe Chain.

Sia gli sviluppatori inesperti che quelli più avanti possono realizzare le loro idee comodamente con due clic sul sito ufficiale.

Catslap

CatSlap ($SLAP) è uno degli ultimi progetti in ICO, ma sta guadagnando rapidamente attenzione nella community cripto.

Presenta un gioco interattivo di “schiaffi” in cui gli utenti competono per guadagnare punti, contribuendo alle classifiche nazionali sullo “Slapometer”. Questo ha portato alla creazione di una comunità forte, con oltre 6,1 milioni di schiaffi registrati a livello globale.

L’offerta totale del token è limitata a 9 miliardi, distribuiti come segue: 50% per la liquidità, 20% per i premi di staking, 10% per i premi della comunità, 10% per lo sviluppo e 10% per il team, con un periodo di vesting di dieci anni.

Si possono acquistare i token utilizzando Ethereum, Tether o anche carte bancarie, con un prezzo di ingresso basso di $0,00507189 per ogni token $SLAP.

Crypto All-Stars ($STARS)

Crypto All-Stars ($STARS) offre agli investitori la possibilità di aumentare le loro partecipazioni in meme coin, guadagnando nel contempo il token nativo $STARS grazie alla nuova funzionalità MemeVault.

Attraverso questa piattaforma, gli investitori possono mettere in staking 11 delle principali meme coin, creando un’opzione di staking unificato, una novità nel settore delle meme coin.

Tra queste, si possono depositare Dogecoin, Shiba Inu e Pepe, per citarne alcune, ma l’idea è di aumentare questo numero una volta che l’opzione guadagna popolarità.

La presale è un successo enorme, con oltre $6 milioni raccolti e pochi giorni prima che venga lanciato su exchange maggiori.

Coloro che sceglieranno di tenere i loro $STARS otterranno un’impressionante crescita di token 3x, oltre a rendimenti APY fino al 332%.

Best Wallet Token ($BEST)

Best Wallet ($BEST) si è affermato come un wallet cripto di riferimento e ora sta facendo il prossimo grande passo con l’introduzione del suo token nativo.

Lanciato di recente in una presale molto attesa, ha già attirato l’attenzione di investitori e appassionati di criptovalute, raccogliendo oltre $1 milione di dollari.

Progettato per migliorare l’ecosistema della piattaforma, $BEST sblocca vantaggi unici per i possessori. Questi includono l’accesso anticipato a token in presale tramite un explorer dedicato, approfondimenti di mercato in tempo reale e opportunità di staking con tassi APY competitivi.

La piattaforma offre anche l’innovativa Best Card, che si integra con Google Pay e Apple Pay, permettendo transazioni senza problemi, guadagnando fino all’8% di cashback.



Best Wallet supporta oltre 60 blockchain, combinando misure di sicurezza avanzate con un’interfaccia intuitiva. Con funzionalità come la gestione del wallet, strumenti DeFi e vantaggi nel settore iGaming, mira a diventare una soluzione cripto di riferimento.

Flockerz ($FLOCK)

Flockerz ($FLOCK) è il progetto che mette il potere nelle mani della comunità, poiché il suo modello di governance decentralizzato consente agli utenti di plasmare direttamente il suo futuro.

Tenendo il token $FLOCK, gli investitori possono votare su decisioni importanti come il burning dei token, gli airdrop e oltre, rendendolo un vero progetto della comunità.

Inoltre, gli utenti vengono ricompensati per la loro partecipazione attiva, poiché il sistema “Vote-to-Earn” consente loro di ottenere incentivi per il coinvolgimento.

La presale è un enorme successo, avendo generato più di $3,5 milioni in tempi record, rendendolo un must per tutti gli investitori.

FreeDum Fighters ($DUM)

FreeDum Fighters ($DUM) punta a dominare il settore PolitiFi grazie alla sua visione satirica su personaggi reali e le elezioni statunitensi.