CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona lancia il progetto “Natale Solidale”, un’iniziativa di solidarietà per portare un aiuto concreto e un po’ della magia natalizia a bambini e adulti in difficoltà. La campagna, organizzata in collaborazione con le Caritas locali, il Gruppo Alpini di Castiglione Olona e la Protezione Civile di Castiglione Olona, si propone di raccogliere beni di prima necessità da destinare a chi ne ha più bisogno.

Come contribuire?

Chiunque voglia partecipare con un gesto semplice ma significativo potrà consegnare il proprio dono nei seguenti giorni:

Sabato 30 novembre

Sabato 7 dicembre

La raccolta avverrà presso l’area mercato di Castiglione Olona.

Cosa donare?

Sono richiesti beni di prima necessità, in particolare generi alimentari non deperibili, utili per soddisfare i bisogni primari delle famiglie in difficoltà.

Dove andranno le donazioni?

L’Amministrazione comunale si occuperà di consegnare i beni raccolti alla Caritas, che provvederà a distribuirli:

Generi alimentari e beni di prima necessità saranno destinati alle persone più bisognose della comunità.

saranno destinati alle persone più bisognose della comunità. Prodotti specifici per i bambini saranno inviati a una comunità che accoglie minori in difficoltà, per portare loro un sorriso durante le festività.

Un Natale di solidarietà

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per dimostrare la forza della comunità di Castiglione Olona e il valore della solidarietà. Anche un piccolo gesto può fare una grande differenza per chi sta affrontando momenti difficili.

(foto archivio: precedente iniziativa natalizia a Castiglione Olona)

