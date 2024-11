Città

SARONNO – Non si nasconde dietro un dito e non invoca la “presunta” segretezza del voto. Simone Longhini segretario provinciale di Forza Italia entra a gamba tesa nel dibattito cittadino dove ieri sera in un consiglio comunale teso e surreale un voto del centrodestra è diventato a sostegno dell’elezione di Marta Gilli a presidente del consiglio comunale e quindi di conseguenza a sostegno della tenuta della maggioranza del sindaco Airoldi.

Malgrado la segretezza del voti ci sono pochi dubbi che il 12esimo voto a Marta Gilli, che tra l’altro ha compensato due schede bianche della maggioranza, arrivi da Agostino De Marco ed in effetti anche nelle parole di Longhini lo si dà per scontato in una nota sintetica e molto chiara.

“A seguito del consiglio comunale di ieri sera a Saronno, ci tengo a ribadire che Forza Italia, con la sua segreteria provinciale e cittadina, è in modo convinto nel centrodestra e impegnata a costruire una seria alternativa al Pd e al centrosinistra. Siamo consapevoli di quanto successo e lo discuteremo nelle sedi e nei tempi opportuni. Ci auguriamo che al più presto si possa andare ad elezioni e siano i saronnesi a decidere del futuro amministrativo della città”.

