SARONNO – Domenica primo dicembre, dalle 13 alle 18.30, piazza Indipendenza ospiterà un evento imperdibile per gli appassionati di astronomia. Sarà infatti possibile visitare Discovery, il planetario scientifico mobile più grande d’Italia, allestito nell’ambito delle iniziative natalizie promosse dal comune di Saronno in collaborazione con Duc, Ascom e Saronno Servizi.

Ogni 45 minuti, i visitatori potranno assistere a un suggestivo spettacolo dedicato al cielo e alla Stella cometa. Grazie alla tecnologia “Full Dome”, che proietta immagini realistiche di stelle e pianeti su una cupola emisferica, gli spettatori saranno immersi in un viaggio tra le meraviglie della volta celeste. Un’esperienza pensata per affascinare grandi e piccoli, che trasforma la scienza in un’occasione di divertimento e scoperta.

L’ingresso è libero e non richiede prenotazioni anticipate: sarà sufficiente registrarsi allo stand presente in piazza Indipendenza il giorno stesso dell’evento. Proprio piazza Indipendenza rappresenta una delle novità del progetto visto che l’Amministrazione ha deciso di puntare anche con un’illuminazione ad hoc alla valorizzazione di questo nuovo spazio appena riqualificato.

Questa iniziativa rappresenta uno dei tanti appuntamenti organizzati dall’Amministrazione comunale di Saronno per animare le festività natalizie, offrendo momenti di cultura e svago per tutta la famiglia.

