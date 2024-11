Cronaca

SARONNO – Si è concluso in piazza Avis, martedì 26 novembre, un inseguimento che ha visto protagonisti i carabinieri e due soggetti stranieri a bordo di un ciclomotore che era stato, poco prima, al centro di una rapina a Garbagnate Milanese. Solo uno dei due è stato fermato: si tratta di un cittadino pakistano appena maggiorenne, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Secondo quanto ricostruito, i carabinieri si sono messi all’inseguimento del ciclomotore sospetto, che ha attraversato diverse vie cittadine prima di arrivare in piazza Avis. Qui, i militari sono riusciti a bloccare il giovane conducente, che ha opposto resistenza durante le fasi di fermo. L’altro giovane, invece, è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le sue tracce.

Il pakistano è stato denunciato a piede libero con l’accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del complice e per chiarire tutti i dettagli legati alla rapina del ciclomotore.

(foto archivio)

