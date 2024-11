Groane

SOLARO – Arriva in contemporanea alle manifestazioni in corso in tutt’Italia il pensiero della sindaca Nilde Moretti sullo sciopero generale.

“E in questa giornata di sciopero generale il mio pensiero non può non andare a tutti i lavoratori di Electrolux. Apprendo dalla stampa che le misure di solidarietà colpiranno 644 dipendenti, con una riduzione di stipendio. Senza parlare dei 373 esuberi fissati dall’azienda.

Ma la cosa più grave è che tutte le richieste dei lavoratori sono state respinte. E penso a tutti coloro che in questi giorni mi hanno avvicinato manifestando grande preoccupazione, ai genitori che non saprebbero come gestire i figli se si tornasse a giornata, e allo stipendio che a fine mese non basta mai”.

