Softball

BOLLATE – Sarà un 2025 “italiano” per il softball europeo. Nel tentativo di riportare in Italia il trofeo, nel senso di vederlo sollevare da una squadra italiana, di certo ci sarà che il torneo, la Women’s Softball European Premier Cup 2025, si svolgerà a Bollate, sul diamante casa dell’MKF Bollate. Nei Paesi Bassi, invece, si disputerà la Women’s Softball European Cup 2025, precisamente a Enschede.

A Bollate si ritroveranno i 10 club, campioni nazionali, più forti d’Europa. Oltre alle campionesse in carica, le olandesi dell’Olympia Haarlem, ci saranno i club vincitori del titolo nazionale nei Paesi Bassi, Italia, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Austria, Belgio e Croazia.

A Enschede, come detto, si disputerà la Women’s Softball European Cup 2025 che radunerà club provenienti da Svizzera, Polonia, Francia e Danimarca, offrendo un palcoscenico competitivo per le squadre che mirano a salire nel ranking europeo. In particolare, la nazione della squadra vincitrice della Women’s Softball European Cup 2025 vincerà il biglietto per partecipare alla Premier Cup nel 2026.

Oltre a questi due tornei la WBSC Europe organizzerà anche la Cup Winners Cups, riservata alla seconda classificata nei rispettivi campionati, o alla vincitrice della coppa nazionale (per l’Italia è Saronno) e a breve la confederazione europea renderà noto il luogo in cui si disputerà questa manifestazione.

28112024