ORZINUOVI – “Sabato 30 novembre, alle 21, durante la partita della nostra Serie B contro Robur Saronno, organizziamo il Teddy bear toss!” L’annuncia viene dai padroni di casa della Pallacanestro Crema. Si gioca per il campionato di serie B Nazionale, al palazzetto delle sport di Orzinuovi, una sfida fra due squadre che sono in cerca di punti per lasciare le zone basse della graduatoria.

“Portate un peluche, nuovo o in ottimo stato e, al primo canestro su azione, lanciatelo in campo. La partita si fermerà per raccogliere tutti i peluche. Rotary club Terre Cremasche si occuperà della distribuzione a bambini meno fortunati, ospitati in case di accoglienza o ricoverati in ospedale. Un piccolo gesto per regalare un grande sorriso. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto per sostenere i nostri ragazzi e condividere insieme un momento di solidarietà unico!” rimarcano dal club cestistico. Ed anche i tifosi saronnesi che si preparano alla trasferta si stanno organizzando per dare il loro contributo a questa iniziativa benefica dal forte spirito natalizio.