UBOLDO – La festa dell’albero ad Uboldo diventa un’occasione per piantare nuove piante e passare un pomeriggio in compagnia. Sabato 30 novembre, alle 15, il parco Falcone e Borsellino sarà il teatro della Festa dell’Albero, un evento dedicato alla natura e alla sostenibilità.

Organizzato dall’associazione di iniziativa ambientale Eco90, in collaborazione con Ambiente Saronno e l’amministrazione comunale, l’appuntamento è aperto a tutti i soci, amici e sostenitori. L’evento è naturalmente aperto anche a tutte le famiglie, le quali sono invitate a partecipare per piantare nuovi alberi, attività che sarà poi seguita dalla condivisione di un momento di convivialità con una merenda in compagnia.

Per ulteriori informazioni, è possibile seguire il profilo ufficiale dell’associazione su Instagram: @ECO90_Uboldo.

(foto archivio)

