Il prossimo superciclo delle meme coin promette ricchezze anche per piccoli investitori retail.

L’elezione di Donald Trump il 20 gennaio, la possibile creazione di una Riserva Strategica di Bitcoin e i futuri tagli dei tassi della Federal Reserve forniscono lo scenario ideale per rendimenti straordinari nel mondo delle meme coin.

4 meme coin che potrebbero raggiungere $1 miliardo di capitalizzazione

Il superciclo delle meme coin è ancora agli inizi.

Gli esperti ritengono che gli investitori retail siano ancora in gran parte assenti, ma potrebbero tornare rapidamente una volta che il prezzo del Bitcoin raggiunga il traguardo di $100.000. Il palese supporto di Elon Musk per Dogecoin aiuta ulteriormente.

JUST IN: Elon Musk says “DOGE is inevitable.” pic.twitter.com/K2pb2HVMgV — Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 25, 2024

Gli esperti prevedono che presto il numero di meme coin con capitalizzazioni di mercato multimiliardarie supererà di gran lunga gli attuali nove.

In questo articolo elenchiamo 4 meme coin che potrebbero raggiungere $1 miliardo nelle prossime settimane.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained (PEPU) si è già affermata come una delle più calde novità nel settore delle meme coin, nonostante sia ancora in fase di presale.

La presale di PEPU ha già raccolto oltre $55 milioni, un risultato straordinario per una nuova meme coin che non è ancora stata lanciata. In confronto, First Neiro On Ethereum e Act I: The Prophecy avevano valutazioni rispettivamente di $15 milioni e $20 milioni al momento del loro lancio su Binance.

Pepe Unchained non è una semplice meme coin, ma un progetto rivoluzionario con il potenziale di creare un nuovo ecosistema di meme coin sulla blockchain di Ethereum.

Il progetto prevede il lancio di una chain Layer2 con costi di trading estremamente bassi e transazioni istantanee, una piattaforma per il lancio di meme coin chiamata Pepe’s Pump Pad e strumenti innovativi come un DEX personalizzato, un block explorer e analisi avanzate.

Nel frattempo, gli acquirenti stanno già guadagnando reddito passivo grazie al protocollo di staking nativo, con un tasso di ricompensa attuale del 62%.



Influencer di rilievo ritengono che Pepe Unchained possa offrire rendimenti fino a 100x dopo il lancio previsto per dicembre. Tuttavia, basterebbe un ritorno di 19x per raggiungere una capitalizzazione di mercato di $1 miliardo.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained

CatSlap (SLAP)

CatSlap non è da meno tra le meme coin di successo in questo periodo.

Ispirato al celebre meme del “gatto che schiaffeggia”, CatSlap ha avuto un inizio esplosivo dopo la sua quotazione DEX.

Con un prezzo iniziale di $0,0001179, il valore di SLAP è aumentato di oltre il 5.700% in soli 4 giorni, raggiungendo un massimo storico di $0,0069 e una capitalizzazione di mercato di $31 milioni.

Il prezzo di SLAP è sceso di quasi il 60% dopo il massimo storico, un andamento tipico per le nuove meme coin. In effetti, segue da vicino l’andamento iniziale di Peanut The Squirrel, la recente sensazione tra le meme coin che ha poi ottenuto una quotazione su Binance.

Con una solida tokenomica, un protocollo di staking nativo e un forte supporto della community, CatSlap sta già alimentando voci su una possibile quotazione su Binance. Anche senza di essa, gli esperti prevedono rendimenti superiori a 100x per SLAP, rendendola una potenziale prossima meme coin da $1 miliardo.

Vai alla prevendita di CatSlap

Just A Chill Guy (CHILLGUY)

Just A Chill Guy ha uno slancio rialzista molto simile a CatSlap: i meme più virali creano le migliori meme coin.

Il meme del “chill guy” è recentemente diventato virale su TikTok e, prevedibilmente, sta conquistando anche il mercato cripto, trasformando molti investitori retail in milionari.

Ad esempio, un acquirente iniziale ha trasformato un investimento di $4 in $141.000.

This guy Bought $4 worth of chill guy and sold $141K Definitely the chillest guy right now. pic.twitter.com/zXzMHpAE0d — King.sol 🇶🇦 (@teddi_speaks) November 20, 2024

Allo stesso modo, un altro trader fortunato ha trasformato $250 in $2,5 milioni.

Il token $CHILLGUY è ancora in una fase di forte crescita. Per esempio, il suo prezzo è salito del 45%, mentre la maggior parte del settore delle meme coin, incluso Dogecoin, è in rosso profondo.

Con una capitalizzazione di mercato di $525 milioni, Just A Chill Guy è pronta a diventare la prossima meme coin a raggiungere $1 miliardo.

Tuttavia, a differenza di Pepe Unchained e CatSlap, ciò significherebbe solo un ritorno di 2x per i nuovi acquirenti.

Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng è un’altra meme coin fortemente legata alla cultura web. Il simpatico cucciolo di ippopotamo di uno zoo tailandese ha conquistato i social media, apparendo persino su Saturday Night Live.

Non sorprende che anche il token MOODENG stia mostrando forza rialzista, assicurandosi un posto su Binance Futures.

Il prezzo di Moo Deng è sceso del 40% nell’ultima settimana, principalmente a causa della correzione del mercato cripto.

Tuttavia, il leggendario trader Bluntz ritiene che questa meme coin sia destinata a superare il traguardo di $1 miliardo nel prossimo superciclo.