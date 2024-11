Altre news

LOMAZZO – È stato arrestato in flagranza di reato mentre effettuava consegne a domicilio, ma non di beni ordinari: si trattava di cocaina. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Como, si è svolta tra Bregnano e Guanzate e ha portato al fermo di un 36enne di origini marocchine residente a Lomazzo. Gli agenti lo hanno osservato mentre, alla guida della sua auto, incontrava clienti, consegnava dosi di cocaina e incassava il denaro. Tra gli acquirenti fermati, alcuni erano già noti alla polizia come consumatori abituali, identificati in precedenti operazioni.

Le testimonianze raccolte dagli acquirenti, fermati poco dopo l’acquisto, hanno confermato l’attività di spaccio, permettendo agli agenti di sequestrare le dosi appena acquistate. Lo straniero, bloccato in seguito, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina non ancora venduta, confezionata con modalità identiche a quelle già sequestrate. L’uomo era già sottoposto a un avviso orale del questore e alla libertà vigilata disposta dal giudice.

30112024