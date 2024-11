Basket

ORZINUOVI – Inizio alle 21, al Palabertocchi di Orzinuovi nel Bresciano si affrontano i padroni di casa della Pallacanestro Crema e l’Az Robur Saronno, in una sfida in cui entrambe le squadre vanno a caccia di punti salvezza. Su ilSaronno aggiornamenti del risultato e fotografie in diretta dal campo di gara.

Si gioca per la 14esima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

L’Az Pneumatica Robur Saronno di coach Stefano Gambaro si trova di fronte un’avversaria affamata e volenterosa di mettersi alle spalle il rovescio della scorsa settimana con Treviglio. Murri, Zupan e Pirani guidano rotazioni e produzione offensiva, al roster di coach Giancarlo Sacco (subentrato in corsa a Nazareno Lombardi) la società ha aggiunto in settimana il playmaker Tommy Pianegonda, in arrivo dopo diversi anni al piano di sopra. Saronno è reduce dalla vittoria di sabato scorso contro gli emiliani del Fiorenzuola, lasciando così il solitario ultimo posto in graduatoria.

