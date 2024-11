Basket

SARONNO – Trasferta a Orzinuovi per i giocatori dell’Az Robur Saronno che corrono verso lo scontro diretto con Crema, sfida salvezza importante, nella 14esima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

L’Az Pneumatica Robur Saronno di coach Stefano Gambaro si trova di fronte un’avversaria affamata e volenterosa di mettersi alle spalle il rovescio della scorsa settimana con Treviglio. Murri, Zupan e Pirani guidano rotazioni e produzione offensiva, al roster di coach Giancarlo Sacco (subentrato in corsa a Nazareno Lombardi) la società ha aggiunto in settimana il playmaker Tommy Pianegonda, in arrivo dopo diversi anni al piano di sopra. Saronno è reduce dalla vittoria di sabato scorso contro Fiorenzuola.

Si gioca al Pala Bertocchi di Orzinuovi, oggi alle 21.

A margine anche un evento benefico che si svolgerà durante la gara, il Teddy beat toss.

