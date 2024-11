Sport

CARONNO PERTUSELLA – Missione compiuta per il Como nel campionato Primavera 2: i lariani, che disputano tutti gli incontri casalinghi a Caronno Pertusella, oggi pomeriggio hanno giocata a Ferrara per la 10′ giornata ed hanno espugnato 2-1 il campo dei locali della Spal: avanti i locali con una rete di Conte al 22′, nel secondo tempo la rimonta comasca con i gol di Papaccioli al 5′ e di Razi, su calcio di rigore, al 26′.

E’ una vittoria che consente al Como di restare in vetta, in coabitazione con il Parma, a 22 punti; segue il Vicenza a quota 20 e la Virtus Entella a 18. Prossimo appuntamento per il Como, sabato 7 dicembre alle 14.30, allo stadio caronnese di corso della Vittoria, per affrontare il Padova. Ingresso libero per il pubblico.

(foto archivio: Como Primavera in azione a Caronno Pertusella)

