UBOLDO – Nuova svolta in casa Academy Uboldo (Promozione). Dopo il pareggio ottenuto contro il Gavirate e con una classifica che resta critica, si interrompe infatti la collaborazione con il tecnico Dario Giussani

Giussani, subentrato a stagione in corso al posto di Gianluca Colino, ha dunque deciso di farsi da parte dopo le ultime partite e intanto, cresce l’incertezza anche sul futuro del direttore sportivo Simone Morandi, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe rassegnato le dimissioni, anche se manca ancora una conferma ufficiale. In questo clima domenica pomeriggio l’Academy affronterà il Morazzone, secondo in classifica, in una sfida che si preannuncia complessa. Il Morazzone cercherà di sfruttare il confronto diretto tra Universal Solaro e Baranzatese per guadagnare terreno nelle zone alte, mentre l’Academy, carica di incognite, dovrà fare i conti con una situazione sempre più delicata, a partire dalla questione del nuovo allenatore.

(foto archivio: l’allenatore uscente dell’Academy Uboldo, Dario Giussani)

30112024