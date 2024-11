Città

SARONNO – Una realtà in continua evoluzione, capace di coinvolgere soci e appassionati con energia e creatività: il Gruppo fotografico Agorà Saronno si conferma da anni un punto di riferimento culturale per la città, anche per questo ilSaronno ha deciso quest’anno di dedicare il calendario dell’Avvento a questa eccellenza cittadina.

Domani prenderà il via il calendario dell’Avvento de ilSaronno, un appuntamento imperdibile reso possibile grazie al sostegno di Enrico Cantù Assicurazioni. Un percorso quotidiano fatto di immagini e suggestioni che celebrano l’inverno, il Natale e l’attività del sodalizio. Proprio per permettere a tutti di godersi questo appuntamento abbiamo pensato ad una presentazione sulla storia e l’attività del Gruppo fotografico Agorà Saronno (con tutte le informazione per conoscerli e aderire).

Il Gruppo Fotografico Agorà Saronno nasce dalla volontà di adeguare i contenuti espressi originariamente dal Gruppo Fotoamatori Saronnesi (GFAS) al pensiero contemporaneo sull’immagine.

Questo rinnovamento significa raccogliere l’eredità di un gruppo di appassionati di fotografia che nel 1969 fondano il GFAS con l’intenzione di diffondere la passione per la fotografia nei suoi aspetti artistici e tecnici.

Per più di mezzo secolo il Gruppo ha promosso numerose iniziative tra le quali spiccano mostre, concorsi fotografici e corsi di formazione che hanno visto la partecipazione e la collaborazione di personalità talvolta prestigiose del settore fotografico professionale.

L’appuntamento annuale che vede l’inserimento armonico del gruppo nella sua città consiste nel “Saronno Fotofestival”, un evento che viene organizzato ogni anno a partire dal 2005 con il patrocinio del Comune di Saronno.

Col passare del tempo, attraverso le rapide evoluzioni avvenute nel mondo artistico e tecnico occupato dalla fotografia, il Gruppo ha ampliato i suoi interessi realizzando progetti che tendevano sempre più ad occupare il campo di una cultura dell’immagine che allargava i suoi orizzonti nel rispetto per ogni sua manifestazione.

Nel 2022 si è deciso di adottare una nuova denominazione che prevedesse l’idea di confronto e crescita collettiva in una piazza virtuale, “l’Agorà” che è alla base delle attività del Gruppo.

Assumendo come punto di partenza la frase di E. Casey: “L’immagine non è un contenuto che noi vediamo, ma attraverso il quale noi vediamo”, interpretiamo l’immagine dialogando sulla sua natura e sul modo in cui possiamo rappresentare ciò che vediamo e sentiamo dentro noi tramite un qualsiasi dispositivo fotografico.

Il Gruppo Fotografico Agorà Saronno intende essere un punto d’incontro dove il ruolo e la cultura dell’immagine siano centrali in ogni loro aspetto nell’intento cardinale di evolvere i suoi contenuti tramite dialogo e partecipazione. Nell’antica Grecia, la piazza principale della Polis era il luogo dove si concentrava la vita degli abitanti ed il vocabolo con il quale si indicava era “Agorà”.

Il Gruppo è strutturato virtualmente in modo da comprende diverse aree che individuano le attività dell’Agorà:

Piazze: mi presento

Vetrine: incontri con i protagonisti del mondo dell’immagine

Aule: corsi base ed avanzati

Laboratori: corsi tecnico/pratici

Atenei: conferenze e lezioni presso la sede o in altri spazi

Librerie: letture e scambi di idee

Cantieri: preparazione e verifiche dei progetti annuali

Palestre: esercizi di fotografia pratica

Fuori porta: uscite fotografiche e visite a mostre

Internet cafè: Pillole Dad, Sito web, Social networks

All’interno di queste aree verranno promossi:

visione e discussione di progetti fotografici dei soci e di fotografi ospiti

progetti fotografici collettivi

organizzazione di mostre ed eventi

tecniche dedicate alla ripresa e alla post produzione

approfondimenti di autori famosi

letture di gruppo

organizzazione e partecipazione ad eventi legati all’immagine

workshop tematici con fotografi professionisti

organizzazione di corsi base e avanzati di fotografia, di post-produzione e audiovisivi.

I soci si incontrano settimanalmente il lunedì alle ore 21.00 nella sede del Gruppo, presso la Fondazione Casa di Marta in via Petrarca 1, ang. via Piave a Saronno.

Richiedi informazioni

Vuoi ricevere maggiori informazioni sull’attività del gruppo fotografico a Saronno?

Contattaci tramite mail o vieni ad assistere a una delle serate aperte al pubblico.

Via Petrarca 1, ang Via Piave

c/o Fondazione Casa di Marta Onlus

21047 Saronno (VA)

www.gfasaronno.it – [email protected]

FB Gruppo Fotografico Agorà Saronno

IN gfa_saronno

Come iscriversi

Per associarsi al Gruppo Fotografico Agorà Saronno occorre iscriversi presso la nostra sede, nel corso degli incontri che si tengono il lunedì sera alle 21.

Per l’iscrizione è necessario scaricare il modulo da compilare e da consegnare debitamente sottoscritto.