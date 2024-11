iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Oggi, sabato 30 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, la scuola dell’infanzia “Giovanni Schoch” di Castiglione Olona apre le sue porte al pubblico con il primo open day dell’anno. Questa storica istituzione, fondata nel 1906 grazie all’iniziativa della comunità cristiana locale, offre l’opportunità di conoscere da vicino la struttura e le sue attività educative.

L’evento, a ingresso libero, è pensato per famiglie interessate a scoprire l’offerta formativa della scuola e per chi desidera esplorare uno dei luoghi simbolo della storia educativa del territorio.

Per chi non potesse partecipare all’appuntamento di novembre, è già in calendario un secondo Open day, previsto per sabato 11 gennaio 2025, sempre dalle 9.30 alle 12.30.

Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della scuola: scuolainfanziaschoch.it.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto dal sito ufficiale della scuola: una veduta dell’edificio scolastico)

30112024