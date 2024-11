Groane

CESANO MADERNO – Il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, è stato invitato da Aiccre (Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) a far parte della delegazione lombarda (composta da sindaci e rappresentanti del consiglio regionale) per partecipare al convegno sul ruolo delle donne nel Mediterraneo tenutosi a Palermo nei giorni scorsi.

A Palazzo Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana, hanno partecipato sindaci provenienti da tutta Italia e, al termine dei due giorni di approfondimenti e workshop, sono stati firmati sei accordi con associazioni dei Paesi Mediterranei per mettere al centro delle politiche europee gli amministratori locali. La conferenza ha rappresentato un momento importante per rafforzare il ruolo e l’esperienza degli amministratori locali nella promozione di buone pratiche e favorire la cooperazione nel Mediterraneo.

(foto di gruppo per i partecipanti al torneo che si è tenuto nei giorni scorsi a Palazzo Normanni di Palermo per parlare del ruolo delle donne nell’area del Mediterraneo)

30112024