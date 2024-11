Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il commento del consigliere di Obiettivo Saronno di Luca Amadio in merito all’ultima seduta di consiglio comunale con l’elezione della presidente Marta Gilli.

“Ancora una volta la politica saronnese si riscopre vittima di se stessa, della propria razionale follia, della sua celata trasparenza. All’ex presidente del consiglio succede la figlia, votata da 12 consiglieri su 25, comprese due schede bianche ed un’assenza giustificata, in un clima surreale che permette di proseguire un’esperienza amministrativa che sembra ormai essere un accanimento politico-terapeutico senza precedenti.

Le “strategie” partitiche si mischiano in un contesto che sembra non avere più alcuna attenzione per la città e per i cittadini, con l’unica finalità di andare avanti, costi quel che costi. Succede, dunque, che l’elezione del presidente del consiglio diventi una partita a scacchi in cui l’amministrazione è costretta a subire le mosse della pedina che in quel momento sembra essere più vicina allo scacco matto; succede che prevalga la rassegnazione di una situazione ai più incomprensibile; succede che la disaffezione per la politica da parte dei cittadini aumenti sempre più.

Tutto questo deriva da una vecchia e raffinata arte del saper governare tanto lontana dalla realtà quotidiana, quanto evidentemente ancora influente fra gli scranni consiliari. Obiettivo Saronno da sempre ha preso le distanze da questa modalità di occuparsi del bene pubblico, che è la prima causa di un’astensionismo sempre più crescente. La meta delle prossime elezioni amministrative si avvicina sempre più e i cittadini non dimenticano. Obiettivo Saronno non si ferma.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti