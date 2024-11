Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Attimi di paura questa mattina all’ingresso dell’ospedale di Garbagnate Milanese, dove un autobus di linea ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava alla fermata nel parcheggio della struttura sanitaria. L’episodio è avvenuto intorno alle 9, le fiamme si sono propagate dalla zona motore del mezzo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Garbagnate, affiancati da un’ambulanza della Croce rossa e da un’auto medica, allertati per precauzione.

I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, ma fortunatamente non si sono registrati feriti né intossicazioni causate dal fumo.

Indagini sulle cause

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma tutto lascia pensare a un guasto di natura tecnica. Grazie alla tempestività dei soccorsi, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi, ma ha destato preoccupazione tra i presenti, soprattutto per la vicinanza all’ospedale, frequentato da numerosi utenti e personale sanitario.

(foto archivio)

