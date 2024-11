ilSaronnese

UBOLDO – Un intervento provvidenziale ha portato al salvataggio di una piccola gatta che rischiava di rimanere intrappolata in una situazione critica. La giovane micetta, ora chiamata Sand, è stata recuperata nella serata di qualche giorno fa in via Morandi a Uboldo, dopo essere rimasta nascosta per ore nel motore di un’automobile.

I residenti del quartiere avevano sentito il miagolio disperato dell’animale per l’intera giornata, senza riuscire a localizzarlo con precisione. Allarmati, hanno contattato l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) della sezionedi Saronno. Sul posto sono intervenuti due volontari, Michela e Maurizio, che hanno tenuto la situazione sotto controllo, sopportando il freddo, fino all’arrivo del supporto dell’associazione.

Grazie alla collaborazione dei cittadini e alla determinazione dei volontari, la gattina è stata liberata e portata al caldo. Dopo il recupero, Sand si è tranquillizzata e ora è al sicuro: riceverà tutte le cure necessarie.

L’associazione ha voluto ringraziare pubblicamente sia i cittadini di Uboldo per la segnalazione tempestiva, sia i volontari impegnati in prima linea in questo salvataggio. Un gesto che dimostra, ancora una volta, l’importanza della sinergia tra la comunità e le associazioni animaliste per la protezione degli animali in difficoltà.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti