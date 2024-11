news

Sebbene la dinamica del mercato suggerisca l’inizio di una stagione delle altcoin, Bitfinex ritiene che qualsiasi correzione importante del valore di Bitcoin potrebbe influenzare le altre criptovalute.

Negli ultimi tre settimane, l‘Indice Total3, che rappresenta il market cap delle criptovalute (esclusi Bitcoin ed Ethereum), è aumentato fino a livelli non visti da tre anni, segnalando il potenziale inizio di una stagione delle altcoin.

Secondo il report settimanale Bitfinex Alpha, si osserva una notevole forza e slancio nel mercato delle altcoin, con molte criptovalute che hanno raggiunto nuovi massimi ciclici e asset con market cap alto come Solana (SOL) che hanno toccato un nuovo massimo storico.

L’inizio dell’Altseason

L’Altcoin season si riferisce a un periodo in cui il capitale lascia Bitcoin e fluisce verso le altcoin, causando una performance superiore di queste criptovalute rispetto all’asset digitale principale su intervalli di tempo rilevanti. In questo periodo, il mercato riflette spesso una crescente propensione dei trader per le altcoin.

La scorsa settimana, l’Indice Total3 ha raggiunto nuovi massimi ciclici, segnando il maggiore movimento dal minimo al massimo da aprile 2021 con un aumento del 23,2%.

Il market cap delle altcoin è salito vicino al picco collettivo di maggio 2021 di 984 miliardi di dollari.

Bitfinex ha affermato che questa crescita è probabilmente alimentata da sviluppi in corso nel panorama normativo.

“Abbiamo superato il massimo di aprile 2022 per le altcoin, che è stato ampiamente considerato come l’inizio del mercato ribassista, dopo il quale il successivo impulso verso il basso ha formato i minimi del mercato ribassista per le altcoin nel 2022. Crediamo che un’ascesa oltre questi livelli indichi il ritorno del capitale speculativo e l’interesse da parte di Bitcoin verso le altcoin, con un aumento della partecipazione del mercato al dettaglio”.

Particolarmente significativo è l’aumento dei tassi di finanziamento per le altcoin ad alto market cap, che costituisce un segnale per i trader di esercitare cautela durante le operazioni di trading, poiché questi asset potrebbero sperimentare correzioni minori nei prossimi giorni.

Bitfinex ha segnalato che il mercato ha già visto liquidazioni quotidiane che ammontano a centinaia di milioni di dollari nelle posizioni long e short durante la scorsa settimana.

Come sta andando Bitcoin?

Mentre le altcoin si preparano a un rally, Bitcoin fatica a mantenersi sopra i 93.000 dollari. Al momento, la criptovaluta viene scambiata a 93.597 dollari, con una flessione giornaliera del 3,5%, dopo aver quasi raggiunto i 100.000 dollari nella settimana precedente.

Bitfinex ha avvertito che una correzione più ampia di BTC potrebbe essere amplificata nelle altcoin, anche se si prevede che l’Altseason continui.

Il valore del Bitcoin e la sua Dominance sono stati spesso segnali dell’arrivo dell’altcoin season, come ad esempio nel 2020 e nel 2021, quando la Dominance è scesa del 45%.

La Dominance del Bitcoin è la percentuale del market cap di Bitcoin rispetto all’intero mercato delle criptovalute. Indica quanto Bitcoin rappresenta del valore totale del mercato: una Dominance alta significa che Bitcoin domina, mentre una bassa indica che le altcoin stanno guadagnando terreno.

