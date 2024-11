Politica

MONZA – “I motori del Gran Premio di Formula 1 a Monza rimangono accesi: è arrivata la tanto attesa notizia del rinnovo fino al 2031. Questo non può che renderci felici per la nostra città, la nostra regione e per tutto il Paese, considerano anche l’indotto economico che questo evento procura. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questo risultato e con i quali da sempre lavoriamo sodo, anche in queste ultime settimane, per raggiungere questa vittoria”. Così ha dichiarato Fabrizio Sala, deputato e portavoce di Forza Italia Lombardia, in occasione del rinnovo del contratto di Formula 1 a Monza fino al 2031.

(foto archivio: Fabrizio Sala, deputato e portavoce di Forza Italia Lombardia)

