Cronaca

ORIGGIO / LIMBIATE – Incidente stradale ieri in autostrada A8 in direzione nord, nella zona del bivio fra Origgio e Lainate: ennesimo episodio, da quelle parti; in questo caso sono entrate in collisione due automobili. Sul posto, erano le 17.40, sono accorse una pattuglia della polizia locale ed una ambulanza del Soccoro Rho. Tre le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica: un ragazzo di 26 anni, uno di 30 anni ed una ragazza di 33 anni, medicati poi all’ospedale di Busto Arsizio, nessuno è apparso in pericolo di vita.

Mentre a mezzanotte a Limbiate in via Andrea Doria è stato soccorso un uomo di 42 anni che stava male: gli è stata diagnosticata una intossicazione etilica, ma non si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

(foto archivio: un precedente incidente in autostrada)

30112024