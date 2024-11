iltra2

VEDANO OLONA – Le strade illuminate, gli addobbi a cura dei commercianti e delle associazioni, trenino turistico, esibizioni di artisti di strada e concerto gospel a cura dell’amministrazione comunale, i laboratori, le bancarelle, le delizie tradizionali come il vin brulé, la cioccolata calda, le castagne arrosto e i dolci. Tutto questo alla festa di Natale dell’ 8 dicembre a Vedano Olona. Che dunque propone un ricco calendario di eventi, davvero per tutti i gusti e per tutte le età, con organizzazione a cura dell’Amministrazione civica con gruppi ed associazioni locali.

Dopo la santa messa dell’Immacolata, in piazza San Maurizio si esibirà il coro Gospel in un suggestivo spettacolo musicale.

(foto archivio: un evento natalizio nella zona)

30112024