Città

SARONNO – Si avvicina la tradizionale ricorrenza di Sant’Antonio Abate che viene celebrata in città con una rievocazione e una sagra che attira ogni anno numerosi visitatori. Il gruppo 100% animalisti ha annunciato un presidio per sensibilizzare sul rispetto degli animali anche nel gennaio 2025

In un comunicato ufficiale, il gruppo ha dichiarato: “Noi la seguiamo da anni, in particolare con presidi alla sfilata storica, nella quale veniva inserito un gran numero di Animali, Cavalli, Buoi, Pecore, Cani, Oche, Galline certamente non a loro agio. Abbiamo notato come la quantità di Animali ‘usati’ sia progressivamente calata, fino ad essere diventata minima lo scorso anno. Il merito va riconosciuto all’attuale sindaco, evidentemente più sensibile dei suoi predecessori. Saremo presenti in presidio anche quest’anno, e speriamo che la presenza di Animali sia evitata del tutto. Antonio Abate ne sarebbe contento.”

